Mercosur: Lula, non faremo concessioni all'Ue su acquisti della pubblica amministrazione (6)

- L'accordo, stando alle linee generali, libererebbe dai dazi commerciali circa il 90 per cento dei prodotti in entrata e uscita dai due blocchi. Un processo che si realizzerebbe in modo progressivo nell'arco di dieci anni, eccezion fatta per settori delicati – come quello delle automobili – che verrebbe liberalizzato almeno parzialmente, entro 15 anni. Secondo uno studio della London School of Economics, l'accordo potrebbe aumentare dello 0,1 per cento il pil dell'Europa da qui al 2032, (dello 0,3 per cento per i Paesi del Mercosur). Un trattato da cui potrebbe nascere un mercato di 800 milioni di persone, in gradi di generare un quarto del pil mondiale. Per entrare in vigore, una volta redatti i testi definitivi, l'intesa deve essere dapprima approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, ratificato dal Parlamento europeo e quindi dai singoli parlamenti dei 27. Percorso analogo a quello che deve essere realizzato in Sud America. (Brb)