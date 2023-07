Pd: rinnovate segreterie Roma e Lazio, il partito promette unità e sostegno a Gualtieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Oggi al Teatro Golden di Roma, in occasione della proclamazione del nuovo segretario romano, i dirigenti del partito hanno sostenuto le ragioni dell'unità e della necessità di supportare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Gualtieri non è solo il sindaco di Roma ma è il nostro sindaco, ce lo dobbiamo sempre sempre ricordare. Abbiamo ereditato una situazione difficile e per questo il partito deve avere le orecchie a terra - ha detto Foschi -. Il nostro deve essere un partito che si mette a servizio dell'amministrazione del Campidoglio, parlando con le persone per spiegare che cosa si sta facendo, e capendo gli impatti di quello che si fa sulle persone - ha aggiunto -. Questo aiuta la nostra squadra in Campidoglio anche ad apportare delle correzioni. Dovremo avere il coraggio della verità. La serietà del sindaco Gualtieri è una garanzia: è una persona che sa ascoltare e poi decidere per la scelta migliore". (segue) (Rer)