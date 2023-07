Pd: rinnovate segreterie Roma e Lazio, il partito promette unità e sostegno a Gualtieri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo il sindaco ha promesso cambiamenti sul fronte della gestione dei rifiuti, tema che in queste settimane sta mettendo particolarmente in difficoltà l'amministrazione e anche la maggioranza in Campidoglio. "Crediamo che Ama debba essere una grande azienda e pubblica, non crediamo alla privatizzazione. Allo stesso tempo però Ama deve dar conto di quanto fatto. Abbiamo dato risorse, abbiamo varato un piano industriale, abbiamo trovato gli sbocchi e Ama deve darne conto. Questa situazione non è accettabile. Per questo venerdì, nel consiglio di amministrazione, sosterremo e chiederemo cambiamenti profondi", ha detto Gualtieri. Il riferimento è a una possibile rimozione del direttore generale di Ama, Andrea Bossola. Poi il sindaco ha chiesto un'unità reale del Pd. "Siamo riusciti a vincere le amministrative, perché il Pd ha saputo essere unito nei momenti decisivi. In questo momento, in cui soffia un vento di destra e in cui si sente il peso delle sfide che stiamo affrontando a Roma, dobbiamo dare un segnale forte: l'unità di questo congresso non sia di facciata ma sia reale - ha sottolineato Gualtieri -. Abbiamo bisogno di un gruppo dirigente capace di essere unito e di vivere il proprio pluralismo, quello che si pensa lo si porta negli organismi politici, si parla e si decide insieme". (segue) (Rer)