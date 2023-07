Trasporti: Filt-Cgil, precettazione ministero illegittima e sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La precettazione "è un'iniziativa, vergognosa, sbagliata e illegittima". A dichiararlo è il segretario generale della Filt Cgil, Stefano Malorgio, spiegando che "le proclamazioni degli scioperi sono a conoscenza del ministero dei Trasporti dall'8 e dal 22 giugno, in questi 34 giorni nulla è stato fatto per evitarli mentre vi era tutto il tempo e la disponibilità per farlo. Sul trasporto ferroviario e sul trasporto aereo - sottolinea, in una nota, il segretario generale della Filt - sono stati convocati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo oggi due tavoli con le controparti che non hanno prodotto nulla. L'impressione generale è di un ministero che prova a recuperare tempo perso quando ormai è troppo tardi. Treni ed aerei sono già stati cancellati in previsione dello sciopero e quindi in ogni caso non saranno evitati i disagi ai viaggiatori che vanno imputati a chi ha portato le trattative ad un punto morto. I lavoratori protestano per il rinnovo di due contratti nazionali e per una vertenza nella più grande azienda di trasporto del paese, altro che micro rivendicazioni come le definisce il ministro e, se si fossero date risposte, avrebbero evitato di perdere salario con uno sciopero". Malorgio conclude: "Le astensioni dal lavoro sono state dichiarate secondo le leggi vigenti, valuteremo in sede legale come rispondere all'iniziativa di comprimere il diritto costituzionale di sciopero". (Com)