Pd: Marotta (Avs), auguri di buon lavoro a neo segretario Roma Foschi

- Il consigliere del Lazio di Alleanza Verdi e sinistra, Claudio Marotta, in una nota afferma: "Rivolgo le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al neo segretario del Pd Roma, Enzo Foschi. Ora più che mai le forze del centrosinistra hanno bisogno, a livello locale e nazionale, di aprire una fase di rafforzamento e dialogo per camminare tutti insieme sulla strada che ci porterà ad affrontare presto nuove e importanti sfide politiche. L'esperienza e le capacità di Enzo - aggiunge - saranno certamente di aiuto, qui a Roma e nel Lazio, in questa nuova fase che ci vede impegnati nel governo della città e all'opposizione della giunta regionale. Ad Enzo gli auguri di poter costruire insieme nuove pagine importanti per il nostro territorio". (Com)