Lazio: Orazio Campo alla guida di Ater Roma, Rocca punta su architetto Sapienza

- Tutto pronto per la nomina dell'architetto Orazio Campo alla guida dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", è in arrivo il decreto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che nominerà Campo, dapprima commissario - per un tempo breve ma necessario alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione - e poi presidente dell'Ater di Roma. Campo, docente del dipartimento di pianificazione, design e tecnologia dell'architettura a La Sapienza, subentra al posto dell'avvocato Eriprando Guerritore che ha gestito l'azienda nel ruolo di commissario fino alla scadenza del mandato. In base alla legge regionale, a Campo spetta l’indennità annua lorda da intendersi omnicomprensiva ed inclusiva di eventuali rimborsi spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza, nel rispetto dei vigenti limiti normativi. Il compenso graverà sul bilancio dell’Azienda stessa e pertanto senza che dal presente atto sorga alcun onere a carico del bilancio regionale. L'obiettivo della giunta Rocca è quello di avviare la costituzione dei nuovi organi di Amministrazione delle aziende per dare un nuovo impulso alle attività, semplificando e razionalizzando il loro funzionamento. Campo, vicino al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, è stato assessore all'urbanistica di Latina dal 2011 al 2013 con il sindaco di Fd'I Giovanni Di Giorgi e poi responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Cave.(Rer)