Usa: attacco hacker cinese contro caselle di posta elettronica al dipartimento di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di hacker cinesi ha tentato di penetrare all’interno delle caselle di posta elettronica di diversi funzionari del dipartimento di Stato Usa, poche settimane prima del viaggio a Pechino del capo della diplomazia statunitense, Antony Blinken, il mese scorso. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che il governo federale ha avviato una indagine sulla vicenda, e che gli hacker “sono probabilmente affiliati ai servizi militari o di intelligence cinesi”. Le fonti hanno precisato che gli attacchi, scoperti dall’unità per la sicurezza cyber del dipartimento di Stato, non hanno portato al furto di dati o informazioni sensibili. Una fonte ha precisato che gli hacker non hanno operato “su larga scala”, concentrandosi invece sulle caselle di posta elettronica di alcuni funzionari specifici. Gli attacchi informatici sono stati confermati da Microsoft, e secondo l’azienda i primi risalirebbero al mese di maggio. Il dipartimento di Stato si è reso conto del problema il 16 giugno, informando la società il giorno stesso. (Was)