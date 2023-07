Fisco: De Palma, grazie a FI riduzione pressione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta grazie ad un governo di centrodestra e all'azione di Forza Italia avremo una radicale e organica riforma fiscale, che persegue l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, dare equità alla tassazione, semplificare il sistema tributario, aumentare il grado di certezza del diritto e migliorare il rapporto fisco-contribuente attraverso il contrasto all'evasione fiscale, puntando alla 'compliance', piuttosto che a misure repressive. Con l'approvazione di emendamenti presentati da Forza Italia è stata aggiunta tra i criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del Contribuente la disciplina della consulenza giuridica, distinguendola dalla disciplina dell'interpello ed è stato stabilito che le disposizioni dello Statuto costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria". Lo ha detto l'onorevole Vito De Palma, di Forza Italia, componente della commissione Finanze alla Camera, nell'intervento in Aula sulla delega per la riforma fiscale. "Altra modifica inserita grazie anche all'apporto di Forza Italia è l'istituzione del Garante nazionale in sostituzione dei garanti territoriali dei contribuenti, con la finalità di stabilire un rapporto equilibrato fisco-contribuente, nonché di semplificare ed accelerare la soluzione di eventuali criticità del sistema fiscale - ha proseguito il parlamentare -. Con la riforma fiscale si prevede altresì di rivedere il calendario fiscale delle scadenze, introducendo una moratoria per quelle ricadenti nel mese di agosto, nonché la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, dell'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di comunicazioni, inviti e richieste di dati e documenti e l'esclusione della decadenza da benefici fiscali in caso di inadempimenti formali o di minore gravità. Altro aspetto importante riguarda la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. Infine - ha concluso De Palma - sempre un emendamento targato Forza Italia prevede agevolazioni per interventi di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia, tenendo conto anche delle esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali vincolati". (Rin)