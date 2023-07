Pd: gruppo Roma, auguri di buon lavoro a segretario Foschi e presidente Tempesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il gruppo del Partito democratico in Assemblea capitolina su Facebook esprime le sue congratulazioni al neo eletto segretario del Pd Roma, Enzo Foschi. "Congratulazioni e buon lavoro al neoeletto segretario del Pd Roma, Enzo Foschi, e alla nuova presidente Giulia Tempesta e alle vicepresidenti Sabrina Giuseppetti e Federica Serratore. E un ringraziamento al direttivo e al presidente uscente Andrea Casu, punto di riferimento costante in questi anni per tutta la comunità democratica. Proseguiremo a collaborare, con impegno e serietà, per il rilancio della nostra città a partire dai territori, per il bene di Roma e dell'intero Paese".(Rer)