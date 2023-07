Imprese: Enel firma accordo per vendita a Sonnedix portafoglio impianti fotovoltaici in Cile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione, prevista all’interno dell’attuale piano strategico del gruppo Enel - continua la nota -, contribuisce all'obiettivo di migliorare e ottimizzare costantemente il profilo di rischio-rendimento del gruppo e della sua base di asset. Il gruppo Enel è presente in Cile attraverso Enel Chile, leader nel mercato delle energie rinnovabili del Paese, con un portafoglio diversificato che comprende energia eolica, solare, idroelettrica e geotermica. Sonnedix è un produttore internazionale di energia rinnovabile con un’esperienza decennale nello sviluppo, costruzione e gestione di progetti di energia rinnovabile a lungo termine, con l'obiettivo di fornire elettricità sostenibile ai propri clienti. Sonnedix ha attualmente una capacità totale di oltre 9 gigawatt, compresa una pipeline di sviluppo di oltre 6 gigawatt in Cile, Francia, Germania, Italia, Giappone, Polonia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito. L'azienda è attiva nell’acquisizione e lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile nei Paesi Ocse. (Com)