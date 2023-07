Urbanistica: Di Stefano (Udc-FI), ad agosto Aula si ferma, verificheremo lavoro assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto a Roma "l'Assemblea capitolina si ferma" per questo "attendo con ansia le manovre urbanistiche che arriveranno in Aula Giulio Cesare" in merito alla Carta della Qualità di Roma. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Udc-Forza Italia, Marco Di Stefano. "Leggo con soddisfazione le esternazioni dell'assessore Veloccia, profondo conoscitore dell'urbanistica: Veloccia esiste, e già siamo un passo avanti", afferma Di Stefano. "Nel ricordare che ad agosto anche l'Assemblea capitolina si ferma - prosegue -, non soltanto il sottoscritto, e così buona parte dei romani, attendo con ansia le manovre urbanistiche che arriveranno in Aula per avere finalmente un confronto nel merito con l'assessore, visto che in quelli pubblici si misura esclusivamente in monologhi senza contraddittorio", conclude. (Com)