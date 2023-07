Ucraina: Biden aggiornato su controffensiva, valuterò invio di missili a lungo raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, prenderà in considerazione il possibile invio di missili a lungo raggio all’Ucraina. Parlando con i giornalisti al termine del summit dei leader della Nato a Vilnius, in Lituania, prima di recarsi in Finlandia, Biden ha detto di essere stato aggiornato sulla situazione relativa alla controffensiva ucraina contro le forze russe, precisando però di non poter fornire dettagli in merito. “Abbiamo raggiunto gli obiettivi che intendevamo raggiungere”, ha detto, facendo riferimento alle conclusioni del vertice Nato. (Was)