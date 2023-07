Pd: Angelucci, a Roma auguri a Enzo Foschi, segretario di corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il consigliere capitolino del Pd, Mariano Angelucci, afferma: "Purtroppo, con nostro grande dispiacere, i dubbi che avevamo espresso nel momento di un un’ unica candidatura si sono rivelati tali. Un congresso di Roma fatto nel silenzio senza dibattito e confronto ha portato a eleggere un segretario di corrente. Unitario nell’autoritarismo. Bene ne prendiamo atto ma non siamo disponibili a partecipare. Resteremo fuori sia dalla direzione che dalla segreteria con orgoglio e a testa alta. La dignità e la libertà delle idee vale di più - sottolinea Angelucci -. Noi siamo abituati a fare politica in mezzo alle persone e continueremo a farlo. Nel merito ci aspettiamo supporto concreto all’ azione del sindaco e del Consiglio comunale, ci auguriamo che alle parole seguano i fatti. Ci sarebbe stato bisogno, nell’ interesse comune di un sostegno all’ amministrazione, di un congresso vero che purtroppo non c’è stato. I risultati già li vediamo. Purtroppo per chi è stato chiuso nel palazzo 15 anni il confronto è un problema. Noi abbiamo a cuore l’interesse di Roma - conclude -, delle cittadine e dei cittadini e continueremo a lavorare per loro e per migliorare la qualità della vita nella nostra città".(Com)