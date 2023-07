Trasporti: Salvini, impensabile lasciare a piedi un milione di pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Ho appena firmato l’ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati per domani. Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma era impensabile lasciare a piedi un milione di pendolari in una giornata che prevedrà temperature intorno ai 35 gradi in tutto il Paese. Da ministro, il mio pieno impegno per garantire un confronto risolutivo tra le aziende e i sindacati in modo da dare risposte a lavoratrici e lavoratori delle ferrovie, rispettando però il diritto alla mobilità di tutti". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)