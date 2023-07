Nato: Biden, alleanza impegnata a difendere Ucraina, adesione al momento è irrilevante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza dell’Ucraina all’interno della Nato, in questo momento, è “irrilevante”, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ne è “ben consapevole”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti al termine del summit dei leader della Nato a Vilnius, in Lituania. “Zelensky è consapevole del fatto che, allo stato attuale, l’adesione del suo Paese alla Nato è irrilevante: questo in virtù degli impegni presi dall’alleanza per garantire la difesa e la sicurezza dell’Ucraina”, ha spiegato. (Was)