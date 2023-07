Ucraina: Schlein, all'interno della maggioranza ci sono contraddizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo "non ha cambiato la posizione, la linea sulla collocazione internazionale del nostro Paese, anche se sappiamo che all'interno della maggioranza ci sono contraddizioni su questo, come alcune parole su Vladimir Putin. Il Pd continua a sostenere pienamente il popolo ucraino, invaso in modo criminale dalla Russia di Putin. Accanto a questo, continueremo a chiedere anche un maggiore sforzo politico e diplomatico dell'Unione europea per una vera politica estera comune e perché si arrivi alla prospettiva di una pace giusta". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di "Zapping", su Rai Radio1. (Rin)