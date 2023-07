Trasporti: senatori Lega, determinante mediazione Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "È stata determinante l'interlocuzione al Mit, guidato da Matteo Salvini, per dimezzare lo sciopero ferroviario previsto per domani, raggiungendo una mediazione. Parliamo di un diritto indiscutibile dei lavoratori, che non può minare però quello alla mobilità dei cittadini. Da parte del ministro, determinato all'ascolto di tutte le parti, l'impegno a proseguire nel confronto per tutelare oltre 1 milione di italiani". Lo affermano, in una nota, i senatori della Lega in commissione Trasporti e Lavori pubblici Nino Germanà, Tilde Minasi e Manfredi Potenti. (Com)