22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri visita i recenti lavori di pedonalizzazione di piazza Sant'Agostino. Il progetto ha interessato l'area antistante alla Basilica e via dei Pianellari, con il rifacimento del selciato e il posizionamento di colonnotti e panchine in travertino. All'evento partecipano l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Ornella Segnalini, la Soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma Daniela Porro, la Presidente del Municipio Roma I Centro Lorenza Bonaccorsi, il responsabile della Soprintendenza del rione V Ponte Alessandro Mascherucci, il Segretario dell'ordine di Sant'Agostino Pasquale Di Lernia e il Priore della Comunità agostiniana Domenico Giacomobello. Piazza Sant'Agostino (Ore 10:00).- Proseguono i lavori dell'Assemblea capitolina. All'ordine dei lavori l'analisi di alcune delibere e mozioni. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio. (Ore 10-15)- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla presentazione del Rapporto di Action Aid "Cresciuti troppo in fretta. Gli adolescenti e la povertà alimentare in Italia. Torrione Prenestino, via Prenestina 73. (Ore 19:00).- L'Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla serata inaugurale di VideoCittà 2023. Complesso Eni del Gazometro, via del Commercio 9. (Ore 21:30). (segue) (Rer)