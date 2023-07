Municipio Roma II: Acea, sospensione servizio idrico da venerdì sera per una notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l'efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del II Municipio del Comune di Roma. Di conseguenza, dalle ore 23:30 di venerdì 14 luglio alle ore 11:00 di sabato 15 luglio, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade/zone: via Flaminia (da piazzale Flaminio a ponte Milvio); via Gianbattista Vico; via Giuseppe Pisanelli; lungotevere Arnaldo da Brescia; via Gaetano Filangieri; lungotevere delle Navi; via Enrico Pessina; piazzale delle Belle Arti; viale Tiziano; piazza Apollodoro; viale maresciallo Pilsudsky; via Cesare Fracassini; lungotevere Flaminio; viale del Vignola; piazza Gentile da Fabriano; via Guido Reni; via Giovanni Paolo Pannini; viale Pinturicchio; via Masaccio; lungotevere grande Ammiraglio Thaon di Revel; via Andrea Sacchi; via Podesti; via Nedo Nadi; viale XVII Olimpiade; via degli Olimpionici; via Venezuela; via Pietro de Coubertin; lungotevere Salvo D’Acquisto; lungotevere dell’Acqua Acetosa; via dei Campi Sportivi; viale della Moschea; via dell’Agonistica; largo Giulio Onesti; via del Pentathlon. (segue) (Com)