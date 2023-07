Municipio Roma II: Acea, sospensione servizio idrico da venerdì sera per una notte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, oltre ad eseguire i lavori quanto più possibile durante la notte, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento presso le seguenti strade: piazzale della Marina; piazza Apollodoro; via della Moschea, 130; viale Maresciallo Pilsudsky, angolo corso Francia. (Com)