Fisco: Sala (FI), dato indirizzo per riforma epocale

21 luglio 2021

- Con questa delega "diamo al governo l’indirizzo per una riforma epocale: una riforma per un fisco più equo che cambi il suo rapporto con i cittadini. Un percorso, questo, che richiederà un impegno costante negli anni fatto non solo di tecnica, ma anche di percezione. Una riforma che vuole favorire l’economia del nostro Paese: l’imposizione fiscale, infatti, non deve servire solo a ridistribuire la ricchezza, ma anche a dare ai cittadini la possibilità di mettere in moto i loro talenti sotto il profilo economico e a produrre sviluppo. In questa delega sono numerosi i principi cari a Forza Italia: la riduzione delle aliquote verso la Flat tax, la riduzione della pressione fiscale per le famiglie con disabilità, il taglio delle tasse sulle tredicesime o ancora la detassazione per chi assume under 30 in forma stabile e la riduzione delle tasse per le imprese che investono. Ricordiamoci, infatti, che quando le imprese e le attività possono operare senza 'lacci e lacciuoli', come diceva il nostro presidente Silvio Berlusconi, allora riescono ad esprimere il massimo con benefici per tutti". Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia e relatore della delega fiscale approvata oggi dalla Camera dei deputati. (Rin)