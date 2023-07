Usa-Ucraina: Biden, nel nostro sostegno a Kiev "non vacilleremo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "non vacilleranno" nel loro sostegno all'Ucraina, e questo continuerà "per tutto il tempo necessario". Lo ha detto oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso all'università di Vilnius, in Lituania. "Gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di oltre 50 nazioni per assicurarsi che l'Ucraina si difenda, sia adesso che in grado di farlo anche in futuro", ha detto Biden, promettendo "sosterremo la libertà oggi, domani e per tutto il tempo necessario". Il presidente Usa ha inoltre accusato il presidente russo Vladimir Putin di credere ancora "erroneamente di poter sopravvivere all'Ucraina". "Putin crede ancora erroneamente di poter sopravvivere all'Ucraina. Non riesce a credere che sia la loro terra, il loro Paese e il loro futuro, e anche dopo tutto questo tempo, Putin dubita ancora della nostra capacità di resistenza. Sta ancora facendo una scommessa sbagliata".(Res)