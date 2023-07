Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9:30, Savigliano (CN), Sala polivalente Crusà Neira, via Misericordia, l’assessore Icardi incontra i sindaci e le associazioni di volontariato del territorio per illustrare lo stato dell’arte dei progetti di edilizia sanitaria e dei nuovi servizi sanitari del Quadrante Nord-Ovest (Saluzzo-Savigliano-Fossano) della provincia di CuneoOre 10, Torino, via Santa Maria 1, il presidente Cirio partecipa al convegno “Contrasto alla violenza di genere e giustizia riparativa: una sfida possibile? Verso una visione condivisa di umanizzazione delle istituzioni e delle relazioni sociali”Ore 10, Settimo Torinese (TO), via Regio Parco 64, l’assessore Caucino interviene all’inaugurazione dell’ambulatorio veterinario sociale dell’Asl TO4Ore 11, Torino, Associazione Scuole Tecniche San Carlo, via Pergolesi 119, il presidente Cirio e l’assessore Chiorino partecipano all’evento “Academy Piemonte”Ore 12, Collegno (TO), via Martiri XXX Aprile 30, l’assessore Caucino interviene all’inaugurazione dell’ambulatorio veterinario sociale dell’Asl TO3 (segue) (Rpi)