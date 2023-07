Pd: Gualtieri, bene unità congresso Roma, sia reale e guidi cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'unità dimostrata dal Pd nel congresso romano "sia reale e guidi il cambiamento". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo all'assemblea del Pd di Roma al Teatro Golden. "Sono molto contento di essere qui e percepire in questa sala che questo è stato un congresso bello e vero, utile e importante, per il Pd di Roma, per tutta Italia e per la nostra battaglia di cambiare Roma e il Paese - ha detto Gualtieri -. Siamo riusciti a vincere le amministrative, perché il Pd ha saputo essere unito nei momenti decisivi. In questo momento, in cui soffia un vento di destra e in cui si sente il peso delle sfide che stiamo affrontando a Roma, dobbiamo dare un segnale forte: l'unità di questo congresso non sia di facciata ma sia reale - ha sottolineato il sindaco -. Abbiamo bisogno di un gruppo dirigente capace di essere unito e di vivere il proprio pluralismo, quello che si pensa di porta negli organismi politici, si parla e si decide insieme". (segue) (Rer)