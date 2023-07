Pd: Gualtieri, bene unità congresso Roma, sia reale e guidi cambiamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Gualtieri poi ha ringraziato l'uscente Andrea Casu e ha fatto le congratulazioni al nuovo segretario Enzo Foschi "e a tutta la presidenza. La sfida che stiamo affrontando è contrastare un vento di destra pesantissimo" e allo stesso tempo "non è possibile galleggiare in questa città, va ricostruita completamente e questa ricostruzione deve avere una spinta alla trasformazione. Il cambiamento deve ricucire le fratture e le trasformazioni non si fanno con le romanelle ma con le gambe piantate nella società, conducendo le battaglie territorio per territorio", ha concluso. (Rer)