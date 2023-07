Fisco: Aula Camera approva delega, ecco le principali novità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per essere riuscita a garantire un servizio essenziale" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- La detassazione degli straordinari, delle tredicesime e dei premi di produttività per i dipendenti ed una diminuzione dell'Ires, l’Imposta sui redditi delle società, per chi investe e assume. Sono alcune delle novità, contenute nel disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale, approvato dall’Aula della Camera con 182 sì, 97 no e sei astenuti, che sono state introdotte nel corso dell’esame del provvedimento in commissione Finanze. Il testo passerà, ora, al vaglio del Senato. L’obiettivo dell’esecutivo è quello di approvare in via definitiva le misure entro la pausa di ferragosto, con la terza lettura a Montecitorio, come confermato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. In tal modo, con i decreti legislativi delegati, alcune norme potrebbero diventare operative già nel 2024. Da segnalare, poi, lo stop all’acconto delle imposte di novembre, con saldo a reddito guadagnato e possibilità di rateazione, per le imprese e le partite Iva. Disposizione, quest’ultima, fortemente voluta dal relatore del disegno di legge delega, il deputato della Lega, Alberto Gusmeroli. E se viene ridotta la ritenuta di acconto per i professionisti, sarà possibile supportare il sistema previdenziale dei lavoratori autonomi con una minore tassazione delle loro casse di previdenza. Introdotte, inoltre, delle agevolazioni per le aziende, grazie ad un meccanismo di super ammortamento dei costi del personale, per le nuove assunzioni. Spazio all’eliminazione progressiva dell'Irap, l’Imposta regionale sulle attività produttive, mentre si prevede un eventuale, graduale superamento del cosiddetto superbollo, l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt. Ed ancora, via libera alla figura del Garante nazionale del contribuente. (segue) (Rin)