Fisco: Aula Camera approva delega, ecco le principali novità (2)

- Un emendamento della commissione Finanze, approvato dall’Assemblea di Montecitorio, stabilisce che coloro che acquistano sigarette elettroniche online, anche da Paesi dell’Unione europea, debbano farsi consegnare il prodotto esclusivamente presso una tabaccheria o un negozio di e-cig, che devono essere indicati in occasione dell'acquisto effettuato su Internet. La stessa proposta di modifica licenziata dispone il divieto di acquisto, in Rete, delle sigarette elettroniche che provengono da Paesi estranei all'Ue. In un primo momento, la misura - a difesa della salute dei minori e dei consumatori, e per contrastare il mercato illecito -, era molto più rigida e fissava il divieto di acquisto a distanza per i prodotti di provenienza comunque transfrontaliera. Da registrare, infine, che nel corso dell’esame del provvedimento nell’emiciclo della Camera, la maggioranza ha respinto un ordine del giorno del Partito democratico, su cui il governo aveva espresso parere favorevole, in cui si chiedeva una campagna di informazione contro l’evasione fiscale. (Rin)