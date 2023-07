Nato: Biden, alleanza "vitale" e più forte che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato è rimasta unita durante la guerra in Ucraina ed è oggi più forte che mai, e la sua esistenza è "vitale" per il nostro futuro condiviso. Lo ha detto oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso all'università di Vilnius, in Lituania, tenuto dopo la sua partecipazione al vertice Nato. "Gli Stati Uniti e la Nato "si sono fatti avanti insieme", ha detto Biden, indicando che contrariamente a quanto auspicato dal presidente russo Vladimir Putin la guerra in Ucraina non ha indebolito l'alleanza ma l'ha rafforzata.(Res)