Veneto: Regione, dopo ultimo controllo paziente sarà dato nulla osta per fine vita

- In merito allo stallo dell’iter di richiesta di accesso al suicidio assistito per una paziente veneta, la Regione Veneto ha spiegato in una nota che la paziente verrà rivista a domicilio nelle prossime giornate e potrà essere dato il nulla osta alla consegna del farmaco e altro materiale, già predisposti. Nella nota regionale viene spiegato che “la sanità della Regione Veneto, tramite l’Ulss di riferimento, sta percorrendo con estrema puntualità e attenzione l’iter previsto dalla normativa, consapevoli e partecipi anche del forte impatto umano sulla signora, sui familiari e sugli amici. Nella massima tutela della privacy è possibile confermare che la procedura è stata attivata ed è stato verificato che coesistono le condizioni richieste dalla legge di: patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli”. “Alla signora – si aggiunge nella nota – è stato comunicato il parere favorevole, precisando comunque che nell’immediatezza dell’evento sarebbe stata oggetto di rivalutazione, per garantire la conciliazione dell’esigibilità del diritto con il rigoroso rispetto della normativa”. (Rev)