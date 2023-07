Pd: Battisti, buon lavoro a neo segretario Roma Foschi e a presidente Tempesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Lazio del Partito democratico, Sara Battisti in una nota afferma: "Voglio augurare buon lavoro a Enzo Foschi, neo segretario del Partito democratico di Roma. A Giulia Tempesta, nuova presidente, le mie più sincere congratulazioni. Personalità importanti, che hanno dimostrato capacità politiche e amministrative nelle loro esperienze pregresse. Sono certa che svolgeranno al meglio questo compito così prestigioso. Come gruppo Pd in Regione - prosegue - collaboreremo in maniera costruttiva con la nuova segreteria e al fianco dell'amministrazione della Capitale. Lo ha detto bene Foschi nel suo intervento: il sindaco Gualtieri è una garanzia e una personalità capace di ascoltare e prendere le migliori decisioni per il bene della comunità. Insieme faremo un percorso importante. Ringrazio Casu - conclude - per il lavoro svolto in questi anni". (Com)