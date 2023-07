Fisco: Lega, approvazione delega è successo innanzitutto per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si semplifica il sistema fiscale, si riducono le tasse, soprattutto si ricostruisce il rapporto con i contribuenti: l'approvazione della delega fiscale è un successo non solo per questa maggioranza e per la Lega, che ha contribuito attivamente al testo con molte proposte, ma per i cittadini, i professionisti, le imprese. Finalmente, si mette mano a un sistema complesso che investe i contribuenti e professionisti di adempimenti semplificandolo: fra le novità, su cui si è spesa la Lega, la cedolare secca per le locazioni commerciali, la detassazione dei premi di produzione, degli straordinari e delle tredicesime, l'abolizione dell'Irap per le società di persone, il superammortamento anche per i costi del personale. Inoltre, per la prima volta, le tasse si pagheranno ad anno concluso e non in anticipo: stop al maxi acconto di novembre, l'importo sarà rateizzabile da gennaio a giugno dell'anno successivo. Una riforma importante di un comparto delicato, che finalmente rimette al centro il quotidiano di famiglie e imprese italiane. Lo avevamo promesso, lo stiamo facendo". Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Finanze Alberto Bagnai, vicepresidente, Laura Cavandoli, Giulio Centemero, capogruppo, e Alberto Gusmeroli, relatore della delega. (Rin)