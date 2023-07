Italia-Usa: Piantedosi, a Washington grandi aspettative sulla cooperazione con Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha avuto colloqui “proficui” con i rappresentanti dell’amministrazione Biden, nel quadro del suo viaggio negli Stati Uniti. Durante un incontro organizzato insieme alla comunità italiana al consolato di New York, il ministro ha ricordato i colloqui a Washington con la vice procuratrice generale Usa, Lisa Monaco, e con il suo omologo, il segretario alla Sicurezza interna Alejandro Mayorkas. “Negli Stati Uniti c’è grande aspettativa per mantenere e rafforzare la cooperazione proficua con l’Italia, sulla base dei valori che legano i nostri Paesi”, ha detto, dichiarandosi “orgoglioso di ritrovare, in contesti come questo, molti italiani”. (Was)