Fisco: Fenu (M5s), delega è proclama che prende in giro italiani

- "Non mi sento di definirla riforma fiscale perché siamo lontani da una riforma organica. Si tratta di un insieme caotico di misure che rendono il nostro sistema ancora più complicato, stratificato, iniquo, insostenibile. Ogni contribuente finirà per pagare quello che gli capita. La progressività diventa sempre più una riserva indiana per dipendenti e pensionati, ormai sempre più soli nel sostenere l'Irpef. Non ci sono nuove forme di prelievo sull'economia digitale o sui cosiddetti profitti inaspettati, 'windfall profits', come quelli conseguiti dall'industria farmaceutica durante la pandemia, dall'industria bellica per effetto della guerra, dal sistema bancario per effetto dell'aumento dei tassi d'interesse. Se non si trovano nuove fonti di entrata dove si trovano i soldi per abbassare la pressione fiscale? E' del tutto evidente che siamo di fronte a proclami irrealizzabili e che anche con questa delega si stanno prendendo in giro i cittadini". Lo ha detto Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Finanze della Camera, in un passaggio del suo intervento in Aula annunciando il voto contrario dei pentastellati a Montecitorio sulla delega fiscale. (Rin)