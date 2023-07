4 novembre: Gasparri (FI), soddisfazione per approvazione giornata Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione in Senato del disegno di legge che ripristina la festività del 4 novembre non solo come giornata dell'Unità nazionale, ma anche delle Forze armate. Un provvedimento auspicato dal presidente Mattarella, anche nella sua qualità di capo delle Forze armate e che è una sintesi di alcuni disegni di legge presentati in Senato tra cui il primo presentato da me il primo giorno della legislatura. Un ringraziamento ai colleghi che hanno condiviso questa iniziativa e a quelli che hanno presentato analoghe proposte e con i quali ci siamo confrontati in queste settimane. Si tratta di un tributo dovuto che dedichiamo ai nostri caduti, a chi ha combattuto in nome del nostro Paese, e a tutti coloro, donne e uomini, impegnati ogni giorno per difendere la nostra libertà e la nostra sicurezza oltre che nelle missioni di pace all'estero, nelle attività di soccorso, e nelle iniziative umanitarie. Un atto formale, simbolico ma anche sostanziale e mi auguro che anche la Camera possa fare il proprio lavoro perché il 4 novembre possa diventare il giorno in cui, oltre all'Unità nazionale si possano celebrare le nostre Forze armate". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.(Rin)