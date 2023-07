Agroalimentare: Confagricoltura, primo settore economia reale Paese, serve rilancio filiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agroalimentare è il primo settore dell’economia reale italiana. Questo il punto di partenza della riflessione iniziata oggi nel corso della prima giornata di lavori dell’assemblea nazionale di Confagricoltura, che si chiuderà domani a palazzo della Cancelleria, a Roma. Una due giorni di lavori nel corso della quale si confronteranno esperti, agricoltori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni per elaborare ciò che il presidente della Confederazione, Massimiliano Giansanti, ritiene non più rinviabile, ovvero una strategia di lungo termine per questo settore così importante per il sistema Paese. Tante le possibilità per il futuro del settore, ma la premessa deve essere uno sguardo a lungo periodo, perché “il contesto economico diventerà più sfidante”. Il momento, secondo il presidente Giansanti, è propizio visto che “c’è un governo forte di un’ampia maggioranza politica” così come “le risorse finanziarie per recuperare il tempo perso”. Per questo, al governo “abbiamo già presentato un documento di proposte”, a cominciare “dal rafforzamento delle filiere. Scontiamo la mancanza di un confronto strutturato con le altre parti del sistema agroalimentare”. Accanto a questo, per Confagricoltura, è necessario il potenziamento della logistica e delle infrastrutture per facilitare l’esportazione dei nostri prodotti. (segue) (Rin)