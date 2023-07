Agroalimentare: Confagricoltura, primo settore economia reale Paese, serve rilancio filiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si deve infatti dimenticare che l’export del settore agroalimentare ha superato la soglia dei 60 miliardi (60,7 miliardi di euro nel 2022) e sta mantenendo un buon trend di crescita nell’anno in corso. Trend da incentivare, facendo però i conti con il contesto europeo. Per il presidente Giansanti, infatti, sono diversi i motivi di preoccupazione. Innanzitutto, l’aumento dei tassi da parte della Banca centrale europea che “genera forti preoccupazioni per la stabilità dell’Europa per la capacità competitiva degli Stati membri. Il rischio è che le misure adottate per contrastare la spinta inflazionistica possano innescare asimmetrie negative e durature sulla crescita”. Anche sul Pnrr “un po’ di preoccupazione c’è. Dobbiamo spendere bene le risorse e noi, nel settore dell'agricoltura, abbiamo presentato delle proposte sulle filiere in cui chiediamo più di 11 miliardi di finanziamenti a fronte di una disponibilità di 800 milioni. Questo dimostra - ha aggiunto - che se le risorse si vogliono spendere ci sono tutti gli elementi per poterlo fare. Bisogna avere il coraggio di destinare le risorse a quelle imprese che vogliono stare e crescere sul mercato”. Senza dimenticare le battaglie in Europa, con il tema della Pec: “Le attuali risorse finanziarie assegnate sono insufficienti. Meno dello 0,5 per cento del Pil europeo”, ha tagliato corto il presidente. (segue) (Rin)