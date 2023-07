Agroalimentare: Confagricoltura, primo settore economia reale Paese, serve rilancio filiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio sulle preoccupazioni al livello continentale ha risposto il ministro delle Imprese e del made in Italy, che ha innanzitutto rimarcato il ruolo virtuoso dell’agricoltore. Infatti il voto di oggi del Senato sull’agricoltore custode dell’ambiente “è significativo ed importante perché riconosce l’agricoltore come colui che meglio tutela il territorio”. Il voto di oggi “è il futuro dell’agricoltura” e, al contrario, il voto del parlamento Ue sulla legge sulla natura “è il passato dell’Europa perché è frutto di una visione ideologica che non tiene più conto della realtà”. Infatti, se l’alimentazione italiana è un’eccellenza globale non si capisce, per il ministro, questo “accanimento in Europa contro la qualità del made in Italy che tutti ci riconoscono nel mondo”. Di qui la necessità che l’Europa cambi passo, cominciando a pensare “al ripristino del buonsenso: il primo compito del nuovo Parlamento europeo sarà ripristinare il buonsenso”, ha chiosato il ministro rivolgendosi agli agricoltori italiani. (Rin)