Fisco: Molinari (Lega), approvazione delega è una grande notizia

22 luglio 2021

- Per la Lega "l’approvazione della delega fiscale alla Camera è una grande notizia perché ci sarà una riduzione delle tasse per tanti cittadini italiani e le aziende non dovranno più pagare in anticipo le tasse". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, parlando con i cronisti fuori Montecitorio. Su quanto accaduto nell'emiciclo di Montecitorio, con la maggioranza che ha bocciato un ordine del giorno presentato dal Partito democratico, su cui il governo aveva espresso un parere favorevole, Molinari ha continuato: "Non è stato un incidente d'Aula: Fratelli d'Italia ha ritenuto di sposare quella posizione e quindi la maggioranza è rimasta compatta, proprio per non dividerci come maggioranza". (Rin)