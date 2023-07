Germania: ministra Esteri Baerbock, governo approverà domani Strategia per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco approverà domani, 13 luglio, la Strategia per la Cina. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri di Berlino, Annalena Baerbock, a margine del vertice della Nato a Vilnius. Per l'esponente dei Verdi, il documento vuole inviare il messaggio che “vogliamo vivere in pace e libertà con tutti i partner del mondo, con tutti i Paesi del mondo e non siamo ingenui”. La titolare della diplomazia di Berlino ha aggiunto che le dipendenze unilaterali della Germania dalla Cina devono essere ridotte, come lezione tratta dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. La Strategia per la Cina, primo documento del suo genere nella storia della Repubblica federale tedesca, mira a riorientare i rapporti tra Berlino e Pechino. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il documento fa seguito alla prima Strategia di sicurezza nazionale, presentata dal governo federale il 14 giugno scorso. In questo testo, la Cina viene descritta adottando la triade della Commissione europea come “partner, concorrente e rivale sistemico”. Allo stesso tempo, si evidenzia che da parte del Paese dell'Asia “gli elementi di rivalità e concorrenza sono aumentati negli ultimi anni”. Tuttavia, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz è diviso sull'atteggiamento da tenere nei confronti della Cina. In particolare, sia Baerbock sia il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, entrambi esponenti dei Verdi, sono sostenitori di un approccio più severo di quello di Scholz. (Geb)