Ue: assessora Ambiente Roma su legge ripristino natura, "fatto epocale"

- L'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, in una nota si dice "molto soddisfatta dell'esito del voto con il quale oggi il Parlamento europeo ha approvato la 'Nature restoration law' per il ripristino della biodiversità e il recupero delle aree naturali gravemente compromesse. Una legge - spiega - che rappresenta una pietra miliare nella storia della normativa ambientale, incomprensibilmente osteggiata dall'attuale governo del Paese sulla base di una miope presunta protezione di interessi nazionali. Un atto che, al contrario, rappresenta una ottima notizia per il pianeta e per tutti coloro che si occupano della tutela dell'ambiente, e che soprattutto guarda al futuro", aggiunge. (segue) (Com)