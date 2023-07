Ue: assessora Ambiente Roma su legge ripristino natura, "fatto epocale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa legge infatti innesca un processo virtuoso che condurrà al recupero delle aree compromesse terrestri e marine, essenziale per il ripristino della biodiversità e per contrastare in modo più efficace i cambiamenti climatici - sottolinea Alfonsi -. Un aspetto, quest'ultimo, sul quale l'amministrazione di Roma sta già lavorando attraverso i progetti di riforestazione urbana, azioni per la tutela della biodiversità e il Piano clima, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica al 2030 insieme alle altre otto città italiane selezionate tra le cento città europee dal progetto 'Climate neutral and smart cities' della Commissione Ue", conclude. (Com)