Giustizia: Lupi, nessuno scontro con magistratura, riforma pilastro fondamentale

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Non c'è e non vogliamo nessuno scontro con la magistratura: governo e maggioranza di centrodestra vogliono semplicemente tener fede a quello che i cittadini ci hanno chiesto, cioè cambiare l'Italia. La riforma della giustizia è un pilastro fondamentale di questo cambiamento a favore del cittadino: l'avviso di garanzia, che non può diventare un avviso di condanna; e poi la certezza dei tempi della giustizia e la possibilità che l'abuso di ufficio venga tolto perché la pubblica amministrazione sia sempre più efficiente. Questa è la sfida che abbiamo davanti nella collaborazione, speriamo, con tutti". Lo ha detto il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)