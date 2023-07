Egitto-Italia: ambasciatore Radi a "Nova", progetti europei in Africa sono soluzione per migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Egitto a Roma, Bassam Radi, ha dichiarato che l’Europa deve realizzare progetti infrastrutturali nei Paesi africani per risolvere la questione della migrazione irregolare e sostenere il rilancio del commercio interno del continente africano. Lo ha riferito lo stesso Radi ad “Agenzia Nova”, affermando di aver preso parte a un simposio organizzato dal Senato italiano per discutere del tema della migrazione dal punto di vista egiziano. Il diplomatico egiziano ha inoltre affermato che “dal 2016 l'Egitto è riuscito a prevenire qualsiasi caso di migrazione irregolare attraverso le sue coste”, sottolineando che “i giovani che giungono in Italia illegalmente non arrivano dalle frontiere egiziane”. Secondo Radi, “l'Europa ha grandi opportunità d'investimento in Egitto, in Africa e nel mondo, realizzando progetti infrastrutturali che garantirebbero un aumento delle opportunità di lavoro”. Inoltre, il diplomatico egiziano ha evidenziato: “L’Egitto ospita circa 9 milioni di persone di diverse nazionalità, che noi egiziani chiamiamo ospiti”, evidenziando che essi “godono di tutti i diritti fondamentali accanto ai loro fratelli egiziani, secondo le direttive del presidente Abdel Fattah al Sisi”. Infine, Radi ha dichiarato che “l’Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea, fondamentale per il suo contributo di civiltà in tutti i campi ed è pienamente in grado di guidare un processo di sviluppo globale in Africa”. (Cae)