Pd: Gualtieri, Roma cambia anche con atteggiamento giusto verso governo

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La Capitale, cresce più dell'Italia "ma non possiamo trasformarla senza avere l'atteggiamento giusto nei confronti del governo. Non possiamo accettare che una città che ha un sostegno pro-capite, dal fondo per il trasporto pubblico, inferiore alla metà di quello di Milano, subisca dei tagli agli investimenti della mobilità pubblica su ferro. Chiedo che i fondi tagliati vengano ripristinati: vogliamo un investimento volto a ristorare il sostegno a tutte le altre tratte portato dal Centro sud al nord". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della assemblea del Pd di Roma al teatro Golden. (Rer)