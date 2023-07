Scuola: Carfagna (Azione), dati Invalsi ragione in più per no ad autonomia Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati invalsi “dicono che i divari di cittadinanza iniziano già tra i banchi di scuola, con i bambini del Sud che hanno meno opportunità dei loro coetanei del Nord sin dalle primarie. Una ragione in più per chiedere la piena attuazione del Pnrr e per dire no all’autonomia di Calderoli”. Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, presidente di Azione. “Nascere nel Mezzogiorno – aggiunge – non è una colpa né un peccato". (Rin)