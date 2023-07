Pd: Tagliavanti (Cciaa Roma), partito lavori su integrazione stranieri, donne e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- A Roma "gli occupati sono aumentati. Abbiamo recuperato i livelli pre-pandemia e siamo andati oltre, con 45 mila unità. I protagonisti di questa ripresa sono quelli che la sociologia individua come categorie deboli: stranieri, donne e giovani. Sono le tre categorie che si sono dimostrate in grado di reggere la crisi. Roma è una città accogliente ma ha lacune sull'integrazione". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, intervenendo all'assemblea del Pd di Roma. "In questo momento l'integrazione a Roma la stanno garantendo tre ambiti: il lavoro, la scuola e lo sport ma manca la politica, ancora sono pochi i dirigenti stranieri. Questo può essere un buon terreno di partenza e tra l'altro è un tema profondamente adatto a un partito di sinistra", ha concluso. (Rer)