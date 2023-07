Pnrr: Schlein, disponibili a collaborare per piena attuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi tifiamo per il Paese e dall'inizio ci siamo detti disponibili a collaborare per la piena attuazione di questo Piano. La domanda per il ministro Fitto e per Meloni è che cosa hanno fatto in questi nove mesi. Ieri ne hanno discusso tra di loro ed ancora non hanno riferito nulla al Parlamento". Lo ha affermato, in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di "Zapping", su Rai Radio1. (Rin)