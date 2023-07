Pd: Civica (Uil), partito prenda in mano problemi territorio, c'è tanto lavoro da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- A Roma "vanno bene i grandi eventi, abbiamo detto sì a tutto: il Giubileo, Expo 2030, la Ryder Cup, ma poi i turisti tornano a casa e sono i romani che restano qui, vivono qui e poi vanno a votare" e "il 40 per cento delle persone che vive nel Lazio non va a votare, abbiamo tanto lavoro da fare, ci sono tante persone disabili che non possono accedere all'assistenza e sono costrette a curarsi a casa. Faccio una domanda a Enzo Foschi: ma se io, cittadino, non riesco a rivolgermi al Pd per risolvere questo tipo di problemi, da chi devo andare? Dalla destra? Serve un ritorno a quel senso della sinistra che fa meno conti e ragiona di più sul piano della politica". Lo ha detto il segretario della Uil di Roma e Lazio, Alberto Civica, intervenendo all'assemblea del Pd di Roma. "Come ci muoviamo per dare una riposta a chi non ha i soldi per comprarsi un'auto euro 6 e non può spostarsi in altro modo? Abbiamo davanti un grande lavoro da fare e speriamo, anzi siamo convinti, di trovare una sponda nel Partito democratico e in quello di Roma in particolare e di poter fare un percorso in comune", ha aggiunto. (Rer)