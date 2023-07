Sociale: Schlein, carta governo strumento costruito male e in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La carta 'Dedicata a te' ci sembra uno strumento costruito male ed in fretta. Mi sembra una mossa fatta per smantellare l’unico strumento universale di sostegno al reddito che c'era, il reddito di cittadinanza, migliorabile senz'altro, ma loro lo stanno sostanzialmente smantellando. La card è una specie di mazzetta perché 382 euro per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità corrispondono a 30 euro al mese, vuol dire meno di un euro al giorno". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di "Zapping", su Rai Radio1. (Rin)