Pd: Di Cola (Cgil Roma), partito stia dalla parte di chi soffre e ricostruisca fiducia

- Con il neo eletto segretario del Pd di Roma Enzo Foschi "eravamo in piazza a difendere la sanità pubblica, le compagne e i compagni del Pd sono in buone mani. Enzo c'è stato sempre stato dove c'era la sofferenza dei lavoratori. A Enzo chiedo di non perdere questo tratto e di ascoltare sempre chi sta male". Lo ha detto il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, intervenendo all'assemblea del Pd di Roma. "I cittadini non pensano più che la politica possa cambiare la loro vita e non vanno a votare - ha aggiunto -. Il Pd deve prendersi la responsabilità di fargli cambiare idea, abbiamo davanti tre anni per portare un cambiamento che migliora la città ma che fa anche ripartire la scala sociale e la fiducia nella politica. Apprezziamo che ci sia una proposta che parla a chi soffre, quella del salario minimo. E non vediamo l'ora di discutere con un Pd che sembra aver capito da che parte deve stare". (Rer)